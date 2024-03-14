Кошка может легко назвать дату вашей смерти: как узнать по питомцу сколько вам еще осталось

Со времен давних эпох кошкам приписывают разнообразные загадочные способности, и одна из них — предвидение смерти своих хозяев. Согласно научному объяснению, существует две основные теории этого явления.
Первая теория предполагает, что кошки могут почувствовать наступление смерти человека по запаху. У кошек обоняние значительно более развито, чем у людей, что позволяет им распознавать характерные запахи, выделяемые организмом тяжелобольного человека.
Вторая теория заключается в том, что кошки могут замечать изменения в поведении своего хозяина. Например, они могут заметить, что человек стал тяжело болеть и ухаживать за ним, проявляя особое внимание и пребывая рядом с ним долгое время.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.