Питомец просит пернатого залететь ему в пасть: что за звуки издает кошка, когда смотрит на птичек за окном

Если у вас есть кошка, вероятно, вы слышали, как она издает странные звуки, когда наблюдает за птицами за окном.
Объясняем, почему кошки издают такие звуки, когда видят птиц.
Если ваша кошка мурлычет, сидя на подоконнике и наблюдая за птицами, нет нужды беспокоиться.
Эти звуки — всего лишь проявление охотничьего инстинкта вашего питомца: он может быть заинтересован добычей или разочарован, что она ускользнула. Зоопсихологи установили, что птицы за окном могут вызывать у кошек стресс. Попытаться успокоить раздраженного кота можно и нужно, но не стоит пытаться взять его на руки, так как он может проявить агрессию.
Просто попробуйте отвлечь вашего питомца от окна лакомствами или игрушкой.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.