Питомец просит пернатого залететь ему в пасть: что за звуки издает кошка, когда смотрит на птичек за окном

Что за звуки издают кошки, когда видят птиц

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас есть кошка, вероятно, вы слышали, как она издает странные звуки, когда наблюдает за птицами за окном.

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Объясняем, почему кошки издают такие звуки, когда видят птиц.

Почему кошки мурлыкают при виде птиц

Если ваша кошка мурлычет, сидя на подоконнике и наблюдая за птицами, нет нужды беспокоиться.

Эти звуки — всего лишь проявление охотничьего инстинкта вашего питомца: он может быть заинтересован добычей или разочарован, что она ускользнула. Зоопсихологи установили, что птицы за окном могут вызывать у кошек стресс. Попытаться успокоить раздраженного кота можно и нужно, но не стоит пытаться взять его на руки, так как он может проявить агрессию.

Просто попробуйте отвлечь вашего питомца от окна лакомствами или игрушкой.