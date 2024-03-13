Научить собаку команде "голос" — легко: этот лайфхак буквально впихнет ее в голову питомца

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Как научить собаку команде "голос"

1:42
Зоосфера » Собаки

Не воспитанная собака может стать серьезной угрозой для вашего спокойствия. Вместе с тем, интеллигентный, преданный и послушный пес является превосходной компанией, которая приносит гордость своему владельцу. Ключ к формированию идеального питомца заключается в дрессировке, начиная с таких базовых команд, как "Фу" и "Рядом". Одной из таких команд является и "Голос".

Как научить собаку команде "голос"
Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Хотя умение подать голос может быть полезным для привлечения внимания хозяина к определенному объекту, это не является первоочередной задачей. Некоторые эксперты по собакам утверждают, что обучение команде "Голос" может иметь негативные последствия, так как собака может ошибочно интерпретировать лай как желаемое поведение. Однако, умение выполнения этой команды может способствовать общему развитию питомца.

Обучение команде "Голос" начинается с момента, когда собака начинает лаять. В ходе тренировки важно поощрять желаемое поведение и связывать его с командой. Рекомендуется начинать дрессировку в возрасте от 2 до 4 месяцев. В процессе обучения следует придерживаться определенных правил, таких как занятия не более 2-3 раз в неделю продолжительностью 30-40 минут каждое, использование любимых лакомств для поощрения и одновременная работа над командой "Тихо".

Существует несколько методов дрессировки, включая использование заинтересованности собаки, раздражения или подражания другим псам, которые уже обучены этой команде. Важно помнить, что дрессировка должна быть проведена с любовью и терпением, и не следует проявлять агрессию или насилие в отношении питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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