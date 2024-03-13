Ее организм требует самца: как успокоить свою киску в период течки — она скажет вам спасибо

Как помочь кошке во время течки

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В жизни каждой кошки наступает время полового созревания, что часто приносит неудобства как самому питомцу, так и его хозяевам. В это время активные поиски партнера ставят на второй план обычные забавы и ласки. Как же помочь своему питомцу в этом периоде?

Фото: openverse.org by sjrankin is licensed under CC BY-NC 2.0.

Половое созревание кошек происходит примерно в возрасте от 8 до 12 месяцев, хотя это может быть индивидуально для каждого животного. Некоторые кошки просят кота сразу, в то время как у других это происходит позже.

Течка может длиться от 1 до 3 недель и возникает один раз в 1-2 месяца. Продолжительность течки зависит от стиля жизни и особенностей питомца. Если спаривание не происходит, то течка может продолжаться дольше.

Признаки течки у кошек не всегда очевидны, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Увеличение половых органов и появление выделений в виде прозрачной жидкости указывает на готовность к совокуплению

Изменение поведения кошки: от агрессии к ласковости и игривости, частое трение о предметы и катание по коврам,

громкое мяуканье, особенно ночью

громкое мяуканье, особенно ночью Ухудшение аппетита и частые походы в туалет

Набор симптомов может отличаться, поэтому важно обратить внимание на поведение своего питомца. В случае затруднений, можно обратиться за советом к опытным заводчикам или ветеринарам.

Существует несколько способов облегчить состояние кошки во время течки:

Если планируется разведение, стоит найти ей кота для спаривания. Однако следует помнить о здоровье питомца и избегать частых беременностей

Уделите кошке больше внимания, играйте с ней и гладьте, избегая области крестца. Предложите ей небольшие порции вкусной еды, если она не хочет есть

Обеспечьте изоляцию кошки в уединенном помещении с едой, водой и местом для отдыха. Ограничьте контакт с котом, чтобы не усугубить симптомы

Используйте теплое полотенце или грелку для облегчения дискомфорта

В случае, если не планируется разведение, рассмотрите стерилизацию для предотвращения течки

Для смягчения симптомов течки можно использовать народные средства, такие как отвар из ромашки, тмина и мелисы, или таблетки с успокаивающим эффектом. Однако использование гормональных препаратов требует осторожности из-за их потенциальных побочных эффектов.

Важно помнить, что каждый питомец уникален, поэтому необходимо наблюдать за ним и принимать меры соответственно его потребностям.