Почти что настраивают радиоволну: для чего кошки постоянно шевелят ушами — человеческий слух даже рядом не стоит

Почему кошки шевелят ушами почти что настраивают радиоволну!

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут контролировать свои уши, особенно наружное ухо, то есть видимую часть в форме треугольника, которая называется ушной раковиной. Можно спросить: что особенного в способности кошки двигать ушами? Вот причина: человек не может этого делать. Наши уши статичны, мы не можем вращать или прижимать их к голове без помощи рук. В то время как у кошки это происходит легко и естественно.

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Кошка вращает ушами, чтобы лучше слышать. Их ушки на макушке — настоящие радары, способные уловить даже те звуки, которые человек не может услышать. Ушная раковина направляет звук к уху кошки, позволяя ей лучше воспринимать звук на 20%. Это не только улучшает ее способность слышать, но и помогает ей определить источник звука. Это критически важно для выживания кошек на улице, помогая им охотиться и избегать опасности.

Вы можете сделать небольшой эксперимент, чтобы оценить эффективность ушей. Сфокусируйтесь на тихом звуке в фоне, например, шуме холодильника. Потрогайте свое ухо так, чтобы пальцы продолжали форму ушной раковины. Вы заметите, что ваше восприятие звука улучшится, а другие звуки, которые раньше были незаметны, станут яснее.

У кошек уши не всегда двигаются синхронно. Иногда каждое ухо может двигаться независимо друг от друга, в разных направлениях.

У кошек есть 32 мышцы для управления ушами. Это позволяет им двигать ушами независимо от остальной части тела и друг друга. Поэтому кошке необязательно поворачиваться к вам каждый раз, чтобы понять ваше обращение. Она может просто направить одно ухо в вашу сторону. Наблюдайте за своими питомцами — они не всегда обращаются к вам, но их уши всегда настороже.

Иногда люди удивляются, почему кошка не реагирует на их зов. Но даже если она игнорирует вас, ее уши все равно будут двигаться, если она вас слышит.