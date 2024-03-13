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Почти что настраивают радиоволну: для чего кошки постоянно шевелят ушами — человеческий слух даже рядом не стоит

Почему кошки шевелят ушами почти что настраивают радиоволну!

1:58
Зоосфера » Кошки

Кошки могут контролировать свои уши, особенно наружное ухо, то есть видимую часть в форме треугольника, которая называется ушной раковиной. Можно спросить: что особенного в способности кошки двигать ушами? Вот причина: человек не может этого делать. Наши уши статичны, мы не можем вращать или прижимать их к голове без помощи рук. В то время как у кошки это происходит легко и естественно.

Почему кошки шевелят ушами почти что настраивают радиоволну!
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кошка вращает ушами, чтобы лучше слышать. Их ушки на макушке — настоящие радары, способные уловить даже те звуки, которые человек не может услышать. Ушная раковина направляет звук к уху кошки, позволяя ей лучше воспринимать звук на 20%. Это не только улучшает ее способность слышать, но и помогает ей определить источник звука. Это критически важно для выживания кошек на улице, помогая им охотиться и избегать опасности.

Вы можете сделать небольшой эксперимент, чтобы оценить эффективность ушей. Сфокусируйтесь на тихом звуке в фоне, например, шуме холодильника. Потрогайте свое ухо так, чтобы пальцы продолжали форму ушной раковины. Вы заметите, что ваше восприятие звука улучшится, а другие звуки, которые раньше были незаметны, станут яснее.

У кошек уши не всегда двигаются синхронно. Иногда каждое ухо может двигаться независимо друг от друга, в разных направлениях.

У кошек есть 32 мышцы для управления ушами. Это позволяет им двигать ушами независимо от остальной части тела и друг друга. Поэтому кошке необязательно поворачиваться к вам каждый раз, чтобы понять ваше обращение. Она может просто направить одно ухо в вашу сторону. Наблюдайте за своими питомцами — они не всегда обращаются к вам, но их уши всегда настороже.

Иногда люди удивляются, почему кошка не реагирует на их зов. Но даже если она игнорирует вас, ее уши все равно будут двигаться, если она вас слышит.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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