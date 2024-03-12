Какую музыку любят коты?

Исследователи установили музыкальные предпочтения кошек и собак

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Научное издание "Techinsider" установило музыкальные предпочтения котов и собак. Как и у человека музыкальные предпочтения связаны с ритмом сердца, а также к слуховым данным.

Фото: Shutterstock/FOTODOM by Anna Pasichnyk is licensed under @Anna Pasichnyk

Кошки, обладая повышенным слухом, плохо переносят музыку большой громкости и низко выраженной мелодичности. Так кошки негативно реагируют на тяжёлый металл и попсу. В то же время классические произведения, особенно в скрипичном исполнении, а также в исполнении фортепиано, вызывают у них положительную реакцию: они прислушиваются, чувствую себя спокойно, могут заснуть и принять расслабленную позу, потягиваться и даже мурлыкать.

Касательно собак единых критериев установить сложно. Однако общим для всех пород было негативное отторжение тяжёлого металла и одобрение протяжных, спокойных мелодий. В отличие от кошек собаки могут "вторить" услышанной мелодии, поскольку эта способность заложена в них от предков, живших стаями и умевших подавать синхронные голосовые команды воем или лаем.

Таким образом, авторы исследования советуют читателям, слушая музыку, обращайте внимание на питомцев и не подвергать домашних питомцев стрессу.