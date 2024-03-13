С этими собаками волосы встанут дыбом: названы самые непослушные породы — подумайте дважды, если захотите их завести

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Самые непослушные собаки

1:44
Зоосфера » Собаки

Для оценки умственных способностей различных пород собак исследователи использовали специальный тест на IQ, который оценивал их способность к запоминанию и выполнению команд. Однако не всякая порода проявляла успех в дрессировке, и это не всегда зависело от их уровня интеллекта, а скорее от природного упрямства, характерного для определенной породы.

Самые непослушные собаки
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Именно это упрямство, передаваемое по наследству, считается причиной непослушания у собак. Хотя существует мнение, что некоторые породы более умные или менее сообразительные, есть и такие, у которых наличие высокого интеллекта не мешает проявлению непослушания.

Например, афганские гончие, порода возникшая в 19 веке в Афганистане и распространившаяся в Англии, славятся своей красотой и обильной шерстью. Они мгновенно реагируют на настроение своего хозяина, однако часто проявляют непослушание.

Бассенджи, в свою очередь, выделяются тем, что не лают, а только издают специфические звуки. Они ласковы и игривы, что делает их идеальными для домашнего содержания, но их гордость и свободолюбие иногда мешают подчинению.

Бульдоги, изначально выведенные для борьбы с быками, отличаются смелостью и энергичностью, но также и упорством. Их неприятие к другим собакам может усложнить процесс дрессировки.

Чау-чау, порода выведенная в древнем Китае, известна своей преданностью и независимостью. Они могут быть отличными компаньонами, но их желание быть в центре внимания создает трудности в управлении.

Бладхаунды, с отличными розыскными качествами, могут быть сложными в воспитании из-за их сильного характера и стремления установить свою главенствующую роль в семье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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