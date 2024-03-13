Иногда случается, что кошка внезапно забывает, что у нее есть лоток, и это может происходить по совершенно необъяснимым причинам.
В таких ситуациях владельцы питомцев могут попытаться "вразумить" своих любимцев, применяя специальные спреи или выкладывая корки цитрусовых в надежде на то, что запах отпугнет кошку от нежелательного места.
Однако не все эти методы оказываются эффективными, и проблема остается нерешенной. Иногда владельцы могут чувствовать такое отчаяние, что хотят отшлепать пушистого проказника после очередной неудачи с лотком.
Однако физическое насилие не является подходящим решением. Вместо этого можно попробовать использовать другой метод. Например, взять старую мягкую игрушку в форме кота и сесть с ней перед питомцем. Затем, прибегая к актерским способностям, можно строго отчитать игрушечного кота за неприемлемое поведение и даже немного "выместить" свою злость на нем и побить.
Часто после такого "представления" питомцы начинают вновь использовать лоток без проблем.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.