Самый смешной способ отучить кота ходить в туалет мимо лотка: потеха для всей семьи

Как отучить кота ходить в туалет мимо лотка

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда случается, что кошка внезапно забывает, что у нее есть лоток, и это может происходить по совершенно необъяснимым причинам.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

В таких ситуациях владельцы питомцев могут попытаться "вразумить" своих любимцев, применяя специальные спреи или выкладывая корки цитрусовых в надежде на то, что запах отпугнет кошку от нежелательного места.

Однако не все эти методы оказываются эффективными, и проблема остается нерешенной. Иногда владельцы могут чувствовать такое отчаяние, что хотят отшлепать пушистого проказника после очередной неудачи с лотком.

Однако физическое насилие не является подходящим решением. Вместо этого можно попробовать использовать другой метод. Например, взять старую мягкую игрушку в форме кота и сесть с ней перед питомцем. Затем, прибегая к актерским способностям, можно строго отчитать игрушечного кота за неприемлемое поведение и даже немного "выместить" свою злость на нем и побить.

Часто после такого "представления" питомцы начинают вновь использовать лоток без проблем.