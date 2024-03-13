Спасаем мебель от "царапок" кошки: просто опрысните поверхность этим и желание кота как отрубит

Как отучить кошку драть мебель

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки предпочитают точить когти о мягкую мебель, что не всегда вызывает восторг у их хозяев. Однако наказывать питомца за такое поведение не рекомендуется. Более эффективным методом является приучение кошки к специальному когтеточке.

Фото: openverse.org by budding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Если кошка продолжает портить диваны и кресла, можно воспользоваться интересным лайфхаком. Существует простое и натуральное средство, которое поможет защитить мебель от кота.

Для этого необходимо взять пластиковую бутылку и наполнить её водой на 75%. Затем добавить несколько капель апельсинового эфирного масла, чей аромат будет отпугивать кошек. Добавление немного жидкого мыла поможет смеси лучше "держаться" на мебели.

Далее на бутылку с приготовленной смесью следует надеть распылитель. После этого нужно обрызгать диваны и кресла небольшими каплями жидкости. Это заставит кота обходить "обработанную" мебель стороной.