Их постоянно путают: названы породы, которых постоянно неправильно различают

Существуют породы собак, которые имеют схожие черты с другими породами, поэтому часто возникает путаница между ними. Некоторые разновидности могут быть отличены лишь специалистами, однако обычно люди не задумываются и принимают одну породу за другую, несмотря на очевидные отличия.
Хаски недавно стали очень популярными, но ранее их часто называли лайками, что привычнее для многих. Однако лайку с маской на морде часто путают с хаски. Простой способ отличить их — по хвосту: у лайки он закручен, а у хаски прямой.
Московская сторожевая и сенбернар: у этих пород очень похожие внешние данные, но характер сильно отличается. Московская сторожевая выведена на базе сенбернара и кавказской овчарки, поэтому они так похожи.
Японский хин и пекинес: хина иногда принимают за пекинеса или другую породу. Собак с плоской мордочкой часто называют пекинесами, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это другая порода.
Французские бульдоги и мопсы: с ними часто возникает путаница. Иногда бульдогов называют мопсами, а мопсов — бульдогами. Особенно путаются из-за окраса — черных мопсов часто принимают за бульдогов.
Бордосский дог и шарпей: эти редкие породы иногда путают даже эксперты. Бордосский дог и шарпей имеют общие черты, но они разные.
Чихуахуа и той-терьер: эти миниатюрные породы похожи друг на друга, но у чихуахуа более округлая голова, короткие лапы и морда.
Голден-ретривер и лабрадор: название "ретривер" у обеих пород усложняет ситуацию. Когда лабрадоры стали популярны в бежевом цвете, их стали путать с голден-ретриверами.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.