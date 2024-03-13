Их постоянно путают: названы породы, которых постоянно неправильно различают

Этих собак постоянно путают

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существуют породы собак, которые имеют схожие черты с другими породами, поэтому часто возникает путаница между ними. Некоторые разновидности могут быть отличены лишь специалистами, однако обычно люди не задумываются и принимают одну породу за другую, несмотря на очевидные отличия.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Хаски недавно стали очень популярными, но ранее их часто называли лайками, что привычнее для многих. Однако лайку с маской на морде часто путают с хаски. Простой способ отличить их — по хвосту: у лайки он закручен, а у хаски прямой.

Московская сторожевая и сенбернар: у этих пород очень похожие внешние данные, но характер сильно отличается. Московская сторожевая выведена на базе сенбернара и кавказской овчарки, поэтому они так похожи.

Японский хин и пекинес: хина иногда принимают за пекинеса или другую породу. Собак с плоской мордочкой часто называют пекинесами, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это другая порода.

Французские бульдоги и мопсы: с ними часто возникает путаница. Иногда бульдогов называют мопсами, а мопсов — бульдогами. Особенно путаются из-за окраса — черных мопсов часто принимают за бульдогов.

Бордосский дог и шарпей: эти редкие породы иногда путают даже эксперты. Бордосский дог и шарпей имеют общие черты, но они разные.

Чихуахуа и той-терьер: эти миниатюрные породы похожи друг на друга, но у чихуахуа более округлая голова, короткие лапы и морда.

Голден-ретривер и лабрадор: название "ретривер" у обеих пород усложняет ситуацию. Когда лабрадоры стали популярны в бежевом цвете, их стали путать с голден-ретриверами.