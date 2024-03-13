Спасите собаку от верной гибели: эта инструкция обязательно выручит вашего питомца

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Как помочь тонущей собаке

2:43
Зоосфера » Собаки

В жаркие летние дни многие стремятся окунуться в прохладные водоемы, и такое желание естественно возникает не только у людей, но и у их домашних питомцев. Хотя кошки редко проявляют интерес к воде, собаки, напротив, часто с удовольствием плещутся.

Как помочь тонущей собаке
Фото: openverse.org by nromagna is licensed under CC BY 2.0.

Они обычно имеют отличные плавательные навыки с раннего возраста и часто наслаждаются водными развлечениями. Однако несмотря на их способность хорошо плавать, наши четвероногие друзья также подвержены риску несчастных случаев на воде.

Обычно собаки начинают тонуть из-за недостаточного присмотра со стороны владельца. По статистике, случаи утопления собак встречаются довольно редко, ведь их инстинкты часто помогают им справиться с трудными ситуациями.

Однако в тех случаях, когда питомцу требуется помощь, реакция хозяина играет решающую роль. Обычно собаки тонут, оказавшись в одиночестве: когда их владелец отвлечен или не видит их, либо когда собака убегает без присмотра, чтобы поплавать.

Даже опытные пловцы могут попасть в беду, особенно если водоем незнакомый и скрывает опасности, такие как холодные течения, густая растительность или омуты. Кроме того, собаки, подобно людям, могут испытывать судороги во время плавания, что делает их бессильными на воде. Усталость также может стать причиной того, что собака начнет тонуть, поэтому важно не переусердствовать в игре с питомцем в воде.

Нельзя оставлять животное без присмотра, пока оно находится в воде. Признаками начала утопления могут быть кашель с пеной изо рта, затрудненное дыхание, потеря сознания, а также отсутствие попыток всплыть.

Если собака находится в состоянии клинической смерти из-за длительного отсутствия кислорода, то время для её спасения сокращается.

Владелец собаки должен знать правила первой помощи. Попытаться вытащить животное из воды, используя при этом предосторожности, так как собственная безопасность важна. Если владелец не умеет плавать или по каким-то другим причинам не может сам спуститься в воду, необходимо позвать на помощь прохожих или вызвать спасательную службу. Можно попытаться достать собаку из воды с берега, используя ошейник и подручные средства.

После того как собака будет на берегу, ее нужно согреть, используя одежду или ткани. Если собака находится без сознания, необходимо оказать первую помощь, подняв ее за задние лапы, чтобы освободить дыхательные пути от воды, и в случае необходимости применить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В любом случае после такого инцидента собаку необходимо показать ветеринару, даже если она пришла в себя, так как попадание воды в лёгкие может привести к осложнениям в будущем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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