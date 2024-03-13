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Почему кошки откликаются на "кис-кис": ответ на вопрос таится в природных инстинктах хищника

На что откликаются кошки

0:59
Зоосфера » Кошки

Обычно, когда кошка подходит к своему хозяину после того, как тот произнес заветное "кис-кис", она получает в качестве поощрения еду, ласку или возможность поиграть.

На что откликаются кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это одно из объяснений, почему кошки так положительно реагируют на этот звук. Однако есть и другие логичные объяснения. Например, согласно одной теории, реакция кошки на "кис-кис" может быть связана с тем, что это звучание напоминает ей естественные звуки, такие как шелест травы или жужжание насекомых.

Исследования в области восприятия звуков кошками также показывают, что некоторые звуки, такие как "к", "с" и "п", привлекают их внимание, особенно когда они произносятся по-отдельности, а не в составе слов.

Есть мнение, что звук "с" содержит много высоких частот по сравнению с другими звуками. Учитывая, что кошки способны слышать в более широком диапазоне частот, чем люди, эти звуки привлекают их внимание и могут заставить их искать источник этого звука.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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