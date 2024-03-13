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Плохих собак не бывает: как вы своим поведением можете повлиять на характер вашего питомца

Особенности воспитания собак

1:03
Зоосфера » Собаки

Некоторые эксперты по собакам утверждают, что характер питомца формируется в результате его взаимодействия с окружающим миром.

Особенности воспитания собак
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однозначно, важную роль играет хозяин, который должен понимать, как удовлетворить инстинктивные потребности своего питомца.

Эксперты также считают, что не бывает плохих собак, а бывают неподготовленные хозяева. Можно ли изменить поведение собаки? Давайте разберемся в этом вопросе.

Что важно помнить

Крайне важно сохранять баланс между активностью и дисциплиной, чтобы обеспечить питомцу все необходимое.

Собака может стать вашим верным другом, но не стоит забывать, что она всегда останется животным с иному способом мышления.

Если вы взяли собаку из приюта, возможно, она будет нуждаться в дополнительном воспитании. Поэтому важно быть готовым к тому, что питомец может проявлять свой характер.

В этом случае потребуется проявить твердость, и собака, скорее всего, изменится под вашим влиянием. В отличие от людей, животные редко остаются застрявшими в прошлом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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