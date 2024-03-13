Плохих собак не бывает: как вы своим поведением можете повлиять на характер вашего питомца

Некоторые эксперты по собакам утверждают, что характер питомца формируется в результате его взаимодействия с окружающим миром.
Однозначно, важную роль играет хозяин, который должен понимать, как удовлетворить инстинктивные потребности своего питомца.
Эксперты также считают, что не бывает плохих собак, а бывают неподготовленные хозяева. Можно ли изменить поведение собаки? Давайте разберемся в этом вопросе.
Крайне важно сохранять баланс между активностью и дисциплиной, чтобы обеспечить питомцу все необходимое.
Собака может стать вашим верным другом, но не стоит забывать, что она всегда останется животным с иному способом мышления.
Если вы взяли собаку из приюта, возможно, она будет нуждаться в дополнительном воспитании. Поэтому важно быть готовым к тому, что питомец может проявлять свой характер.
В этом случае потребуется проявить твердость, и собака, скорее всего, изменится под вашим влиянием. В отличие от людей, животные редко остаются застрявшими в прошлом.
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