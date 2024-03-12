Лучшая игрушка для собаки: она оказывает на питомца гипнотический эффект

Любой владелец четвероногого друга может оказаться в ситуации, когда нужно сконцентрироваться на важной задаче, а любимец постоянно привлекает внимание.
В таких моментах излишне энергичного питомца следует занять чем-то интересным. Идеально, если это займет его на несколько часов, освободив хозяина от назойливых просьб.
Можно, конечно, предложить собаке ее любимые игрушки. Но скорее всего, она быстро наскучит этими привычными развлечениями.
В таком случае стоит попробовать новое приспособление, которое можно легко изготовить своими руками.
Вот как сделать игрушку для собаки:
Ваш пушистый товарищ явно увлечется на длительное время. Возможно, игра продлится несколько часов.
Во время этой забавы активная собака будет занята "важным" делом, не беспокоя своего хозяина. Таким образом, вы сможете спокойно сосредоточиться на своей работе.
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