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Лучшая игрушка для собаки: она оказывает на питомца гипнотический эффект

Самая нужная игрушка для собаки

1:05
Зоосфера » Собаки

Любой владелец четвероногого друга может оказаться в ситуации, когда нужно сконцентрироваться на важной задаче, а любимец постоянно привлекает внимание.

Самая нужная игрушка для собаки
Фото: openverse.org by Lynn Friedman is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

В таких моментах излишне энергичного питомца следует занять чем-то интересным. Идеально, если это займет его на несколько часов, освободив хозяина от назойливых просьб.

Можно, конечно, предложить собаке ее любимые игрушки. Но скорее всего, она быстро наскучит этими привычными развлечениями.

В таком случае стоит попробовать новое приспособление, которое можно легко изготовить своими руками.

Вот как сделать игрушку для собаки:

  • Возьмите теннисный мячик и сделайте на нем небольшой разрез, будьте осторожны, чтобы не пораниться
  • В полость мячика поместите еду, которая нравится вашему питомцу

Ваш пушистый товарищ явно увлечется на длительное время. Возможно, игра продлится несколько часов.

Во время этой забавы активная собака будет занята "важным" делом, не беспокоя своего хозяина. Таким образом, вы сможете спокойно сосредоточиться на своей работе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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