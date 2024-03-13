Делайте это с кошкой за 15 минут до сна: вы будете спать как никогда крепко и безмятежно

Ритуал с кошкой перед сном

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Перед тем как отправиться на сон, многие владельцы кошек просто тратят время на свои собственные гигиенические процедуры, упуская из виду своих пушистых спутников.

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Однако это крайне неверное решение. Вечером обязательно следует уделить внимание своему мурчащему другу. За 15 минут до сна начинайте играть с вашим питомцем.

Почему именно вечером?

Зачем играть с кошкой перед сном? Всё просто: необходимо потратить излишнюю энергию вашего питомца. Кошка, которая провела время в игре, вряд ли будет ночью метаться по квартире, врываться на полки, переворачивать вещи и мешать вам засыпать.

Игра с кошкой перед сном — это простой способ перенести максимальную активность вашего домашнего питомца с ночи на вечер.

Начинайте игру с питомцем примерно за 15 минут до сна. Продолжайте игру около 10 минут. Остаток времени можно потратить на мытье рук и чистку зубов.

Повторяйте этот ритуал каждый вечер, и ваш сон всегда будет крепким и спокойным.