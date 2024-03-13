Вот чем отличается сторожевой пес от охранного: не зная этого, владельцы часто совершают ошибку

Разница между сторожевой и охранной собакой

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы земельных участков решают завести собаку для охраны своей собственности. Однако, часто возникает путаница между двумя, казалось бы, синонимичными понятиями — "сторожевая собака" и "охранная собака".

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На самом деле между ними существует значительная разница. Сторожевая собака в основном предупреждает своего хозяина лаем о присутствии посторонних людей на её территории. Так делают даже обычные дворовые псы, так как стремление защищать территорию заложено в их поведении.

Однако охранной собакой может считаться только специально обученная собака — сторожевая. Она, помимо предупреждения лаем, может напасть на грабителя и задержать его, поскольку она понимает намерения злоумышленника.

Не следует считать охранниками собак охотничьих или ездовых пород, так как они обычно лояльны к людям. Бойцовые собаки также не подходят для охраны, поскольку их агрессия направлена в основном на других собак, а не на людей.

По опыту, лучшими охранниками могут стать пастушьи собаки или породы, специально выведенные для охранной службы. Однако важно помнить, что эффективность такой собаки зависит от её дрессировки.