Вот чем отличается сторожевой пес от охранного: не зная этого, владельцы часто совершают ошибку

Многие владельцы земельных участков решают завести собаку для охраны своей собственности. Однако, часто возникает путаница между двумя, казалось бы, синонимичными понятиями — "сторожевая собака" и "охранная собака".
На самом деле между ними существует значительная разница. Сторожевая собака в основном предупреждает своего хозяина лаем о присутствии посторонних людей на её территории. Так делают даже обычные дворовые псы, так как стремление защищать территорию заложено в их поведении.
Однако охранной собакой может считаться только специально обученная собака — сторожевая. Она, помимо предупреждения лаем, может напасть на грабителя и задержать его, поскольку она понимает намерения злоумышленника.
Не следует считать охранниками собак охотничьих или ездовых пород, так как они обычно лояльны к людям. Бойцовые собаки также не подходят для охраны, поскольку их агрессия направлена в основном на других собак, а не на людей.
По опыту, лучшими охранниками могут стать пастушьи собаки или породы, специально выведенные для охранной службы. Однако важно помнить, что эффективность такой собаки зависит от её дрессировки.
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