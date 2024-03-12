Взвесили все плюсы и минусы: какие последствия ждут тех, кто возьмет себе взрослую собаку

Стоит ли брать взрослую собаку

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы привыкли к тому, что обычно выбирают щенка, заботятся о нем и воспитывают в соответствии с правилами. Однако последнее время стало актуальным решение принимать в семью животное уже в зрелом возрасте.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Это особенно распространено среди добрых людей, которые спасают животных с улицы или помогают волонтерам. Для некоторых может показаться, что такой выбор необдуманный, поскольку у человека нет истории с собакой.

Но на самом деле собаки являются одними из наиболее общительных животных, поэтому эксперты считают, что проблем с установлением связи с человеком и адаптацией не должно возникнуть.

Даже если вы не вырастили питомца, это не означает, что он не сможет вас полюбить. Напротив, взрослый пес, который пережил трудности на улице или предательство, будет ценить ваше заботливое отношение. Часто именно взрослые собаки становятся верными и преданными друзьями.

Первые несколько месяцев могут быть сложными. Вам нужно понять характер и объяснить питомцу правила.

Однако со временем животное адаптируется полностью.

Поэтому нет причин отказываться от мысли взять уже взрослую собаку. Если вы действительно любите животных, вы сможете найти подход даже к самому "сложному" псу.