Как гладить кошку, чтобы ей было по-настоящему приятно: три места, которые нельзя трогать ни в коем случае

Если ваша кошка не проявляет интереса к поглаживаниям, возможно, она не удовлетворена тем, как вы это делаете. Ниже мы рассказываем, какие части тела кошки стоит гладить, а на какие следует обратить особое внимание.
Кошкам особенно нравится, когда их поглаживают в области головы. Там находятся железы, которые выделяют феромоны, используемые для маркировки территории.
Именно поэтому кошки трутся головой о мебель и ноги своих хозяев.
Безопасно гладить кошку можно по щекам, лбу, подбородку и шее — питомцу это обычно нравится. Однако, нужно быть осторожными со спиной и лапами. Живот и хвост лучше вообще не трогать, так как это может вызвать агрессивную реакцию.
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