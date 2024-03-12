Зачем собакам и кошкам влажные салфетки: они нужны не меньше лотка и миски

Зачем домашним питомцам влажные салфетки

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если попросить кого-то перечислить основные вещи, необходимые для ухода за домашним животным, обычно перечисляют миски для еды и воды, лоток, когтеточку, поводок, расческу и прочее. Однако редко кто упоминает влажные салфетки, хотя они играют важную роль в уходе за питомцем.

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Влажные салфетки необходимы для гигиены глаз и ушей собаки или кошки. Слизистые оболочки их глаз и ушей подвержены пыли и другим загрязнениям, а также выделениям, что делает регулярную гигиену необходимой.

Для заботы о животном стоит иметь под рукой несколько упаковок влажных салфеток, изготовленных из натурального нетканого материала. Они безопасны гипоаллергенны, что означает, что они не вызовут раздражения у слизистых животных.

При выборе салфеток важно обратить внимание на качество пропитки. Они не должны содержать спирт и ароматизаторы.

Такие влажные салфетки подходят для ухода как за взрослыми животными, так и за маленькими котятами и щенками.