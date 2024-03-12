Наличие собаки избавит вас от этих трех болезней: как питомец следит за вашим здоровьем

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От этих болезней защитит собака

1:06
Зоосфера » Собаки

Собаки давно завоевали заслуженную репутацию верного друга человека, ведь с ними рядом никогда не чувствуешь себя одиноким.

От этих болезней защитит собака
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Приютив собаку, вы получаете неоценимое чувство эмоциональной поддержки. Это невероятно ценно.

Поклонникам четвероногих друзей будет интересно узнать, что их питомцы способствуют профилактике определенных заболеваний.

Вот какие болезни могут не так сильно беспокоить владельцев собак:

  • Заболевания сердца и сосудов: владельцы собак часто проводят время на свежем воздухе, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, ответственность за выгул питомца стимулирует избегать чрезмерного употребления алкоголя, что также благоприятно сказывается на здоровье сердца.
  • Диабет: регулярные прогулки с собакой способствуют предотвращению этого заболевания, которое часто развивается из-за недостаточной физической активности и неправильного питания.
  • Болезни нервной системы: благоприятное влияние собак на эмоциональное состояние человека помогает защититься от различных неврологических проблем.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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