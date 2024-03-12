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Кошачьи забеги: из-за чего кошка резко начинает бегать по квартире — причина не так проста, как кажется

Почему кошка внезапно начинает бегать по дому

1:09
Зоосфера » Кошки

Многие хозяева кошек отмечают, что их любимцы иногда проявляют странные "всплески энергии", в результате которых они начинают бегать по дому.

Почему кошка внезапно начинает бегать по дому
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Некоторые люди принимают это с пониманием, считая, что кошке нужно выпустить накопленную энергию.

Другие, наоборот, не одобряют такое поведение, предпочитая, чтобы их кошка вела себя более спокойно и уравновешенно.

Почему же кошки могут внезапно начать бегать по квартире?

Если наблюдать за этим, можно заметить, что кошка чаще всего начинает свои "забеги" после того, как проспала несколько часов. Это связано с тем, что у всех кошек разные механизмы пробуждения, утверждают специалисты.

Физическая активность помогает кошке прийти в себя после сна. Для нее это своего рода альтернатива утреннему кофе. Когда кошка занимается играми и прыжками, она чувствует себя бодрее.

Но это не единственная причина. Нельзя забывать, что кошка по своей природе — охотник. Даже если ей больше не нужно охотиться за едой, она все равно будет тренироваться, чтобы сохранить свою форму. Это врожденный инстинкт, которым питомец не управляет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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