Кошачьи забеги: из-за чего кошка резко начинает бегать по квартире — причина не так проста, как кажется

Почему кошка внезапно начинает бегать по дому

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие хозяева кошек отмечают, что их любимцы иногда проявляют странные "всплески энергии", в результате которых они начинают бегать по дому.

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Некоторые люди принимают это с пониманием, считая, что кошке нужно выпустить накопленную энергию.

Другие, наоборот, не одобряют такое поведение, предпочитая, чтобы их кошка вела себя более спокойно и уравновешенно.

Почему же кошки могут внезапно начать бегать по квартире?

Если наблюдать за этим, можно заметить, что кошка чаще всего начинает свои "забеги" после того, как проспала несколько часов. Это связано с тем, что у всех кошек разные механизмы пробуждения, утверждают специалисты.

Физическая активность помогает кошке прийти в себя после сна. Для нее это своего рода альтернатива утреннему кофе. Когда кошка занимается играми и прыжками, она чувствует себя бодрее.

Но это не единственная причина. Нельзя забывать, что кошка по своей природе — охотник. Даже если ей больше не нужно охотиться за едой, она все равно будет тренироваться, чтобы сохранить свою форму. Это врожденный инстинкт, которым питомец не управляет.