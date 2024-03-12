Эти собаки ведут себя тише кошек: названы самые спокойные породы — железные нервы

Какие породы собак - самые спокойные

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Характер человека и его собаки должны соответствовать друг другу, иначе у хозяина и питомца могут не возникнуть настоящие дружеские отношения. В мире собак существует разнообразие характеров и предпочтений, как и среди людей. Для тех, кто ценит спокойствие и тишину, следует подобрать питомца, который подходит под этот образ жизни.

Фото: openverse.org by Barbara L. Hanson is licensed under CC BY 2.0.

Один из способов найти собаку, которая будет соответствовать тихому стилю жизни, — выбрать из числа пород, характер которых близок кошачьему. Спаниель, например, обладает дружелюбным и спокойным нравом, подходящим для уединенной обстановки. Эта порода также известна своей терапевтической природой, что делает их прекрасными компаньонами для тех, кто предпочитает тишину и спокойствие.

Ещё одним вариантом для тихой семейной жизни может быть бассет-хаунд, пёс с медленным темпераментом и способностью к терпению. Хотя они могут иногда выть, в целом они не склонны к излишнему шуму, что делает их подходящими для спокойной обстановки.

Французский бульдог также известен своей спокойной натурой и предпочтением к домашнему уюту. Собаки этой породы обожают отдыхать после прогулок и прекрасно подходят для жизни в городской квартире.

Все эти породы, включая ирландского волкодава, бернского зенненхунда, пекинеса и ньюфаундленда, имеют свои особенности, которые могут соответствовать различным образам жизни, но общим для них является спокойствие и миролюбие, что делает их прекрасными выборами для тех, кто ценит тишину и умиротворение в своём доме.