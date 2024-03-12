Как легко приучить собаку оставаться дома одну: без шума и порчи имущества

Как приучить собаку оставаться дома?

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки не особенно любят оставаться одни, но часто приходится проводить время в одиночестве до возвращения хозяина с работы.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не все питомцы могут спокойно пережить отсутствие хозяина и иногда пытаются развлечь себя самостоятельно. Помимо лая и воя собаки могут заняться разными проказами, переворачивая всю квартиру.

Специалисты рекомендуют приучать собак к одиночеству с самых первых месяцев жизни.

Процесс приучения щенка зависит от его возраста: щенка в возрасте 1-2 месяцев нельзя оставлять без присмотра больше часа. Щенки в возрасте 3 месяцев могут оставаться без присмотра около двух часов, а в возрасте 4-5 месяцев — не более 5 часов. Все это время нужно уделять обучению собаки к одиночеству.

Когда собаке исполнится 6 месяцев, её можно будет оставлять в одиночестве до 6 часов. Нельзя удерживать их дольше без выгула, так как им нужно сходить в туалет.

Как приучить собаку оставаться одной?

Следует учитывать различные факторы, включая особенности породы, уровень голода и эмоциональное состояние, которые могут заставить собаку чувствовать себя беспокойно в ожидании хозяина.

Один из методов — отвлекать собаку едой, пряча корм и обучая искать его. Этот подход часто работает со служебными породами собак. Маленьких щенков можно накормить перед уходом из дома, чтобы они проспали до вашего возвращения. Большое внимание нужно уделить крупным породам, которые ведут активный образ жизни. После хорошей прогулки они лучше переносят отсутствие хозяина.

Ещё один трюк — включить радио или телевизор для создания фонового шума или предоставить собаке игрушку, чтобы занять её в ваше отсутствие.