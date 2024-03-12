Не игнорируйте это: это несколько причин неприятного кошачьего запаха изо рта, которые вы должны узнать прямо сейчас

Причина неприятного запаха изо рта кошки

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Запах изо рта у кошки может быть не самым приятным, однако ошибка считать, что основная проблема заключается только в недостаточной гигиене зубов питомца.

Фото: Openverse by be creator is licensed under CC BY 2.0

Чаще всего неприятный запах указывает на наличие болезней не только десен и полости рта в общем, но и на более серьезные заболевания с возможными последствиями. Эксперты поделились информацией о возможных причинах запаха и способах его устранения.

Первое, на что следует обратить внимание, это здоровье полости рта животного. Проблемы могут возникнуть как с зубами, так и с деснами.

Кроме того, более серьезные проблемы могут быть связаны с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также указывать на проблемы с почками или пищеварением. Также следует учитывать возможность преддиабетического состояния.

Что касается владельца животного, то только ветеринар может точно определить причину и поставить диагноз после осмотра. В начальной стадии можно предпринять меры по устранению дискомфорта. Прежде всего, можно очистить зубы кошке с помощью специальной щетки и геля или спрея, приобретенных в зоомагазине. Также можно подобрать правильный рацион или перейти на качественный корм.

Для улучшения гигиены полости рта можно приобрести специальные игрушки, которые помогут очистить зубы от налета. Важно также следить за состоянием полости рта, бороться с зубным налетом, кровоточивостью и другими изменениями.