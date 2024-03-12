Не все питомцы согласны играть с предоставленными для развлечения игрушками, которые приобретены или сделаны их заботливым владельцем.
Зачастую коты предпочитают играть с веревками, нитками и даже резинками для волос.
Даже елочные украшения не остаются без их внимания, но в результате кошачьих "игр" могут быть повреждены провода и прочие предметы, что представляет опасность для их жизни. Такие действия могут оказаться крайне опасными.
Это связано с особенностями анатомии языка у кошек: их сосочки малоэффективны для выброса инородных предметов, попавших в рот. В результате может потребоваться хирургическое вмешательство.
Что делать владельцу пушистого (или не очень) друга, который проявляет интерес к опасным для его здоровья предметам?
Есть только одно решение: ваша обязанность — исключить возможность игры с такими вещами. Только так вы сможете быть уверены, что ваш Мурзик или Барсик останутся в безопасности.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.