Игра с огнем: как простой лайфхак поможет спасти от верной смерти и отучить кошку грызть провода

Как отучить кошку грызть провода

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все питомцы согласны играть с предоставленными для развлечения игрушками, которые приобретены или сделаны их заботливым владельцем.

Фото: openverse.org by specksinsd is licensed under CC BY-NC 2.0.

Зачастую коты предпочитают играть с веревками, нитками и даже резинками для волос.

Даже елочные украшения не остаются без их внимания, но в результате кошачьих "игр" могут быть повреждены провода и прочие предметы, что представляет опасность для их жизни. Такие действия могут оказаться крайне опасными.

Это связано с особенностями анатомии языка у кошек: их сосочки малоэффективны для выброса инородных предметов, попавших в рот. В результате может потребоваться хирургическое вмешательство.

Что делать владельцу пушистого (или не очень) друга, который проявляет интерес к опасным для его здоровья предметам?

Есть только одно решение: ваша обязанность — исключить возможность игры с такими вещами. Только так вы сможете быть уверены, что ваш Мурзик или Барсик останутся в безопасности.