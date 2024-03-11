Как лазерная указка сведет с ума вашу кошку: узнайте, как избежать негативных последствий

Некоторые владельцы кошек могут быть недовольными: как так, чтобы им советовали, как вести себя со своими питомцами?
Тем не менее, важно помнить, что игра с питомцем должна проходить в рамках определенных правил, причем основное из них — это безопасность.
Лазерная указка, часто используемая для развлечения кошек, не соответствует этому правилу. Почему? Давайте разберемся.
Когда кошка ловит "добычу" и начинает ее атаковать, царапать и играть с ней, она освобождает накопленную энергию — вот здесь и кроется суть игры. Но можно ли это делать, используя лазерную указку? Очевидно, что нет.
Таким образом, игровое возбуждение присутствует, но кошка не может удовлетворить свои инстинкты, искусственно преследуя лазер. Это может вызвать у нее фрустрацию и агрессию, даже в отношении своего хозяина. И если кошка склонна к пассивности, то она может вовсе потерять интерес к играм.
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