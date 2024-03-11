Почему хозяевам кошки нельзя закрывать межкомнатные двери в квартире: это для вашей же безопасности

Кошки — независимые и любознательные создания, которые обожают исследовать мир вокруг себя и всегда готовы отправиться на поиски приключений.
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Поэтому, чтобы удовлетворить естественное любопытство кошек и дать им возможность исследовать новое, есть несколько причин, по которым важно предоставить им свободу перемещения по квартире.
В этом материале мы рассмотрим основные из них и объясним, почему в доме, где живёт кошка, лучше не закрывать двери между комнатами.
Свобода передвижения: при дверях, оставленных открытыми, ваш питомец сможет легко перемещаться по дому без необходимости просить вас открывать двери.
Безопасность: если кошка оказывается запертой в комнате, ей будет трудно выбраться самостоятельно. Это может привести к голоду, обезвоживанию и стрессу. Открытые двери обеспечивают доступ ко всему дому, обеспечивая безопасность животного.
Контроль: когда все двери открыты, владелец может легко следить за перемещениями своего питомца, всегда знает, где он находится, и чем занимается.
Помимо быстрой реакции на потенциальные проблемы, такие как кошка, застрявшая между мебелью, кошка, зная, что за нею наблюдают, скорее всего, будет более осторожной и не нанесет вреда мебели, обоям и прочим предметам в доме.
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