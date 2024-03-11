Почему хозяевам кошки нельзя закрывать межкомнатные двери в квартире: это для вашей же безопасности

Почему нельзя закрывать межкомнатные двери в доме с кошкой

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — независимые и любознательные создания, которые обожают исследовать мир вокруг себя и всегда готовы отправиться на поиски приключений.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поэтому, чтобы удовлетворить естественное любопытство кошек и дать им возможность исследовать новое, есть несколько причин, по которым важно предоставить им свободу перемещения по квартире.

В этом материале мы рассмотрим основные из них и объясним, почему в доме, где живёт кошка, лучше не закрывать двери между комнатами.

Свобода передвижения: при дверях, оставленных открытыми, ваш питомец сможет легко перемещаться по дому без необходимости просить вас открывать двери.

при дверях, оставленных открытыми, ваш питомец сможет легко перемещаться по дому без необходимости просить вас открывать двери. Безопасность: если кошка оказывается запертой в комнате, ей будет трудно выбраться самостоятельно. Это может привести к голоду, обезвоживанию и стрессу. Открытые двери обеспечивают доступ ко всему дому, обеспечивая безопасность животного.

если кошка оказывается запертой в комнате, ей будет трудно выбраться самостоятельно. Это может привести к голоду, обезвоживанию и стрессу. Открытые двери обеспечивают доступ ко всему дому, обеспечивая безопасность животного. Контроль: когда все двери открыты, владелец может легко следить за перемещениями своего питомца, всегда знает, где он находится, и чем занимается.

Помимо быстрой реакции на потенциальные проблемы, такие как кошка, застрявшая между мебелью, кошка, зная, что за нею наблюдают, скорее всего, будет более осторожной и не нанесет вреда мебели, обоям и прочим предметам в доме.