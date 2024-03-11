Кошачья проницательность: почему питомец шипит на всех гостей — не вздумайте его гладить

Почему кошка шипит на гостей

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваше животное здорово, то оно скорее всего не будет проявлять агрессию по отношению к вам, его владельцу. Это объяснимо, так как ваш питомец, скорее всего, привязан к вам и считает всех, кто живет в вашем доме, своей семьей.

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Однако не стоит удивляться, если ваша кошка начинает проявлять агрессивное поведение при появлении гостей. В глазах вашего питомца ваши друзья или родственники — чужие, и такая реакция вполне естественна.

Когда кошка начинает шипеть и показывать агрессию к посторонним, многие хозяева ошибочно пытаются успокоить ее, гладя или предлагая лакомства. Однако это только усиливает нежелательное поведение животного.

Если вы хотите предотвратить такое поведение в будущем, лучше отведите своего питомца в другую комнату и оставьте его там, закрыв за собой дверь. Подождите, пока он успокоится, а затем продолжайте обычные дела, как если бы ничего не произошло.