Если ваше животное здорово, то оно скорее всего не будет проявлять агрессию по отношению к вам, его владельцу. Это объяснимо, так как ваш питомец, скорее всего, привязан к вам и считает всех, кто живет в вашем доме, своей семьей.
Однако не стоит удивляться, если ваша кошка начинает проявлять агрессивное поведение при появлении гостей. В глазах вашего питомца ваши друзья или родственники — чужие, и такая реакция вполне естественна.
Когда кошка начинает шипеть и показывать агрессию к посторонним, многие хозяева ошибочно пытаются успокоить ее, гладя или предлагая лакомства. Однако это только усиливает нежелательное поведение животного.
Если вы хотите предотвратить такое поведение в будущем, лучше отведите своего питомца в другую комнату и оставьте его там, закрыв за собой дверь. Подождите, пока он успокоится, а затем продолжайте обычные дела, как если бы ничего не произошло.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.