Как избежать проблем: в каком возрасте можно забирать котенка к себе домой — ослушавшихся ждет печальная участь

Хотя маленькие котята кажутся безумно привлекательными, не следует спешить с решением забрать их от мамы-кошки и заботиться о них самостоятельно.
Если у котят есть мать, рекомендуется оставить их с ней как минимум до 10-11 недель (что примерно соответствует 2,5 месяцам), а еще лучше до 12-23 недель (или 3 месяцев). После этого периода ваш будущий питомец будет обладать сформированным иммунитетом и будет хорошо подготовлен к самостоятельной жизни, благодаря заботе и обучению со стороны матери.
Котенок достигает полной зрелости к 3-4 месяцам. Если оставить котят с матерью, она обычно перестает заботиться о них к концу четвертого месяца их жизни.
Кроме того, котята крупных пород могут зреть дольше. Тем, кто хочет следить за процессом их взросления с самого начала, стоит обратиться к заводчику за фото и видеоматериалами.
Спешка может привести к ряду проблем, включая отставание в росте, низкий иммунитет, трудности с приучением к лотку и невозможность избавиться от сосательного рефлекса.
Это лишь часть тех сложностей, с которыми вы столкнетесь, если решите отлучить котят от матери слишком рано.
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