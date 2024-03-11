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Они совсем не пахнут: названы породы собак, у которых отсутствует неприятный "собачий запах"

Собаки без запаха

1:04
Зоосфера » Собаки

Запах, известный как "запах собаки", который присутствует у некоторых пород собак, является результатом нескольких факторов, включая генетику и условия содержания.

Собаки без запаха
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

В этой статье мы рассмотрим породы собак, у которых запах практически отсутствует (стоит помнить, что собак, совсем не пахнущих, не бывает), а также дадим советы по уходу за питомцами для тех, кто стремится избавиться от неприятного запаха.

Среди пород собак, излучающих меньше неприятного "аромата", можно выделить пуделей, шпицев, китайских хохлатых, левреток, далматинов и чихуахуа.

Однако список не ограничивается этими породами — такие же характеристики могут быть у мальтезе, скотч-терьеров, ши-тцу, питбулей, йоркширских терьеров, бишон фризе и брюссельских грифонов.

Но владельцам этих собак все равно следует помнить о важности регулярного купания, ухода за лапками и шерстью. Еще два важных аспекта, которые всегда стоит учитывать — правильное питание и регулярные посещения ветеринара.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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