Как по позе, в которой спит кошка, определить ее намерения: природные инстинкты говорят сами за себя

Расшифровка поз сна у кошек

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Никто не отрицает, что каждая кошка уникальна, и иногда её поза во сне говорит лишь о том, что она видела подобное положение или оно ей удобно.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако стоит признать, что существуют общие показатели поз тела, которые могут быть сигналом для внимательного хозяина о настроении или состоянии его питомца.

Кошка спит, свернувшись калачиком и обернув хвост вокруг себя:

Дикие кошки спят так, чтобы сохранить тепло и быть менее заметными для хищников. Это поведение унаследовано домашними кошками, которые также могут спать так, чтобы согреться.

Кошка спит на боку, вытянувшись в полный рост лапами вперед:

Это свидетельствует о комфорте и расслабленности питомца. Такое положение может указывать и на то, что кошке жарко, но чаще всего это проявление релаксации и спокойствия.

Кошка спит в укромном тесном месте:

Когда кошка спит в коробке, шкафу или другом укромном месте, это означает, что она чувствует себя защищенной. В дикой природе кошки прячутся в укрытиях для обеспечения своей безопасности, и домашние кошки также придерживаются этой привычки.

Кошка спит животом вверх (или на боку с открытым животом):

Поскольку живот является наиболее уязвимой частью тела кошки, если она спит с открытым животом, это означает, что ей комфортно и спокойно.