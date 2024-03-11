Как отучить кошку ходить по подоконнику с цветами: лайфхаком поделились опытные владельцы

Многие любители домашних животных сталкиваются с проблемой, когда их кошка начинает проявлять неуправляемый интерес к домашним цветам.
Существует как минимум две причины для беспокойства, и обе они серьезны по-своему.
Во-первых, любознательность кошки, которая блуждает по подоконнику, усеянному цветами, может привести к горькой утрате, когда ваза с излюбленным "зеленым другом" разобьется на кусочки.
Во-вторых, мурлыки могут нанести вред себе, пожирая домашние растения.
Поэтому стоит рассмотреть довольно экстравагантный, но вполне эффективный метод, который поможет отучить вашего питомца шататься по подоконнику с цветами. Его суть заключается в том, чтобы разложить по всей пластиковой (или деревянной) поверхности подоконника самые обычные шишки.
Если шишек не хватает, их можно заменить еловыми веточками — сейчас, после завершения новогодних праздников, такого материала в избытке.
Опытные владельцы кошек, уже опробовавшие этот метод, удивлены отмечают, что после добавления в интерьер комнаты такого незначительного хвойного декора животные перестают приближаться к подоконнику.
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