Как отучить кошку ходить по подоконнику с цветами: лайфхаком поделились опытные владельцы

Как отучить кота ходить по подоконнику

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие любители домашних животных сталкиваются с проблемой, когда их кошка начинает проявлять неуправляемый интерес к домашним цветам.

Фото: openverse.org by Philippe Vieux-Jeanton is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Существует как минимум две причины для беспокойства, и обе они серьезны по-своему.

Во-первых, любознательность кошки, которая блуждает по подоконнику, усеянному цветами, может привести к горькой утрате, когда ваза с излюбленным "зеленым другом" разобьется на кусочки.

Во-вторых, мурлыки могут нанести вред себе, пожирая домашние растения.

Поэтому стоит рассмотреть довольно экстравагантный, но вполне эффективный метод, который поможет отучить вашего питомца шататься по подоконнику с цветами. Его суть заключается в том, чтобы разложить по всей пластиковой (или деревянной) поверхности подоконника самые обычные шишки.

Если шишек не хватает, их можно заменить еловыми веточками — сейчас, после завершения новогодних праздников, такого материала в избытке.

Опытные владельцы кошек, уже опробовавшие этот метод, удивлены отмечают, что после добавления в интерьер комнаты такого незначительного хвойного декора животные перестают приближаться к подоконнику.