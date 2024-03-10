Подводные камни: почему не стоит пытаться приучить кошку к унитазу

Почему опасно приучать кошку к унитазу

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек задумываются о том, чтобы приучить своего питомца использовать унитаз. Они видят в этом экологический и удобный подход: нет необходимости в контакте с кошачьими экскрементами и замене наполнителя в лотке. Однако, помимо этих плюсов, есть и недостатки.

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Для кошек важен сам процесс посещения лотка. Они хотят устроиться комфортно, осмотреться, вырыть ямку, сделать дело и затем закопать его. Однако, если кошка не сможет закопать свои отходы в унитазе, это может вызвать стресс.

Кроме того, сам унитаз может быть опасен для кошки из-за его высоты и скользкости. Возможность случайного падения в унитаз может насторожить животное и заставить его искать другие места для туалета.

Также следует учитывать, что унитаз остается общим для всей семьи, а желающих им воспользоваться может быть все больше. Если кошке не удастся вовремя попасть в унитаз, это может привести к нежелательным последствиям, таким как развитие заболеваний мочевыводящей системы.

В целом, использование унитаза кошками имеет как положительные, так и отрицательные стороны, и требует внимательного взвешивания всех аспектов перед принятием окончательного решения.