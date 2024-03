Подводные камни: почему не стоит пытаться приучить кошку к унитазу

Многие владельцы кошек задумываются о том, чтобы приучить своего питомца использовать унитаз. Они видят в этом экологический и удобный подход: нет необходимости в контакте с кошачьими экскрементами и замене наполнителя в лотке. Однако, помимо этих плюсов, есть и недостатки.

Фото: Openverse by be creator is licensed under CC BY 2.0