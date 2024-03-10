Это 3 процедуры, которые нужно сделать с питомцами в начале весны: исключений нет

Весеннее время — это не только период пробуждения природы, но и отличное время для заботы о здоровье наших домашних питомцев.
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Вакцинация: если ваш питомец не получал вакцинацию в течение последних 12 месяцев, пришло время обратиться в ветеринарную клинику для проведения комплексной вакцинации против опасных инфекционных заболеваний. Не забудьте проконсультироваться с ветеринаром относительно необходимых вакцин и графика их проведения.
Защита от внешних паразитов: с приходом весны необходимо помнить о таких неприятных гостях, как клещи, комары и блохи, которые могут доставить вашему питомцу дискомфорт. Для защиты от них можно использовать капли на холку, таблетки или ошейники. Не забудьте получить рекомендации ветеринарного специалиста относительно выбора подходящего препарата.
Профилактика от глистов: чтобы обезопасить вашего любимца от гельминтов, выберите подходящее средство в виде капель или таблеток, которые можно приобрести в зоомагазине. Не забудьте записать информацию о проведенной профилактике в ветеринарный паспорт вашего питомца, включив дату, препарат и дозировку.
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