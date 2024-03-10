Как распознать кошачью преданность: названы самые яркие проявления пушистой любви

Почему кошки трутся о ноги

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Дом становится более уютным с появлением в нем кота или кошки.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Эти пушистые питомцы отличаются своей чувствительностью, однако многие считают, что это более независимые существа, которые не привыкли проявлять преданность своему хозяину.

Однако разобраться в чувствах кошки довольно просто.

Для этого достаточно внимательно отнестись к ее поведению и изменениям в нем. Например, если питомец приходит и трется о руки или ноги, то это признак доверия и привязанности.

В конце концов, кошки могут быть так же преданными, как и собаки. Часто такое поведение питомца может заменить хозяин, возвращаясь домой после долгого дня.

Также стоит отметить, что таким образом кот или кошка хочет "пометить" своим запахом человека. Это позволяет животному чувствовать себя в безопасности.

Когда домашний любимец мнет лапками плед или подушку, это помогает ему расслабиться и успокоиться.