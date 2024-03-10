Питомец тайно покуривает ваши сигареты: чем заболеет четвероногий друг из-за вредной привычки хозяина

Чем болеют питомцы курильщика

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные курильщиков могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Важно помнить, что вредная привычка влияет не только на организм человека, но и на его любимого питомца.

Фото: openverse "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Никотин и смолы могут вызвать у животных тяжелое дыхание и кашель. Кроме того, питомец может стать вялым, угнетенным и менее активным из-за этого.

Породы с длинной мордой подвержены риску развития рака носа, а собаки с более плоскими мордами могут даже столкнуться с раком легких.

Кошки и собаки могут заболеть злокачественной лимфомой. Также важно учитывать возможные проблемы с дыханием, сердцем, сосудами или даже аллергии и кашлем у животных. Курильщикам важно помнить, что если они не могут избавиться от привычки, то нужно защищать своих питомцев от дыма.

Необходимо избегать держания сигарет и пепельницы с окурками в доступных местах, чтобы животное случайно их не съело.