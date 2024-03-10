Кошка — зеркало души: как питомец лечит вас и каждый день борется с негативной энергией

Как кошка предстает зеркалом владельца

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Часто владельцы кошек рассказывают истории о том, как их питомцы помогли им излечиться от различных недомоганий.

Фото: Виктория Алямкина/Pravda.ru

Они утверждают, что достаточно лишь присутствия кошки поблизости или того, чтобы животное улеглось на больное место. Иногда эти рассказы кажутся невероятными, и возникает вопрос: действительно ли у кошек есть такие необычные способности?

Кошки и здоровье их хозяев

Котики, как будто, чувствуют, где у хозяина болит, и стремятся помочь ему справиться с недомоганием. Для любящего своего питомца хозяина большое значение имеет просто то, что его любимец находится рядом. В такие моменты у человека поднимается настроение, но может ли в этом заключаться весь "волшебный" эффект кошек на людей?

Биополе кошек уникально, и совместное воздействие их биополя с биополем человека способно на творить настоящие чудеса. Кошка, как ни странно, может точно определить больное место у хозяина! Ей не нужен рентген, она просто ложится туда, где у человека болит, и некоторое время обменивается с ним своей энергией. Обычно это приводит к заметному облегчению, за редким исключением, когда боль остается неизменной.

Как кошки находят больное место

Для того чтобы помочь своему хозяину, кошка не только передает свою положительную энергию, но и забирает отрицательную. Ученые долго пытались понять, как кошка определяет, где болит, ведь человек иногда даже сам не знает о своих проблемах.

Однако питомец уже чувствует, где нужна его помощь. Кошка видит тепловой спектр и, так как каждая эмоция человека имеет свой цвет, она словно "читает" своего хозяина. Например, обида выглядит как холодное пятно темного оттенка в районе груди, а любовь — как теплый желто-оранжевый оттенок, окутывающий всю фигуру.

Результат воздействия кошек

Научно доказано, что контакт с кошкой сглаживает человеческие эмоции, делая их более спокойными. Но такое воздействие питомцев происходит не только на негативные чувства. Даже если человек испытывает положительные эмоции в избытке, кошка помогает им стать более сбалансированными, умеривая страсти.

Замечено, что у кошек, чьи хозяева живут в дружелюбной и счастливой обстановке, лучшее самочувствие и более привлекательный внешний вид, чем у тех, кто живет в семьях с частыми скандалами. У таких кошек шерсть блестит, аппетит хорош, и характер остается стабильным. Но если животное вынуждено переносить стрессы и конфликты, его шерсть становится тусклой, аппетит ухудшается, и поведение становится непредсказуемым.