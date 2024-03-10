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Кто в доме хозяин: эти породы собак сами могут наказать вас за плохое поведение и бардак

Собаки, которые часто огрызаются

2:04
Зоосфера » Собаки

Собака, которая случайно нарушила правила, будь то на территории своего хозяина или где-то ещё, вероятно, столкнется с наказанием.

Собаки, которые часто огрызаются
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Иногда ее реакция на этот наказ может зависеть не только от ее воспитания, но и от породы, хотя не на сто процентов. Некоторые собаки могут понимать свою вину и подчиняться наказанию с покорностью, но есть и такие, у которых наказание вызывает негативную реакцию, и они могут проявить агрессию, вплоть до огрызания.

Тибетский мастиф

Почему у этого "медведя" плохой характер? Эти самоуверенные и независимые собаки, они плохо переносят критику. Иногда они могут проявить агрессию, несмотря на свою внешнюю мягкость.

Среднеазиат

Упрямство как одна из основных черт характера. Эти собаки могут стать упрямыми, если их хозяева будут слишком строгими. Обычно они не очень поддаются воспитанию, поэтому владельцам придется приложить много усилий, чтобы установить с ними отношения.

Аляскинский маламут

Ответная "месть" хозяину. Эти собаки могут испытывать недовольство и проявлять агрессию в ответ на критику или попытки наказания. Однако они редко нападают на своих хозяев, скорее всего они просто затаят обиду и могут преподнести "сюрприз" впоследствии.

Неаполитанский мастиф

Эти собаки, несмотря на свои огромные размеры, склонны к лени. Они могут быть агрессивными, особенно если их критикуют или наказывают. Они не очень хорошо переносят любые проявления критики и могут защищаться.

Акита-Ину

Не всегда уважает хозяина. Эти собаки могут быть довольно самоуверенными и иногда игнорируют своих хозяев. Они могут сопротивляться наказаниям и даже проявлять агрессию. Воспитание может влиять на их поведение, но даже в таких случаях они могут действовать по своему усмотрению.

Волкособ

Сложно предугадать реакцию на наказание. Эти собаки, в силу своих диких корней, могут быть непредсказуемыми в своей реакции на наказание. Нельзя применять слишком строгое наказание, так как это может вызвать их агрессию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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