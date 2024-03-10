Лучше любого метеоролога: как домашние коты могут с легкостью предсказать погоду и рассказать вам

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Как определить погоду по кошке

2:13
Зоосфера » Кошки

Кошки, эти загадочные создания, могут предсказывать погоду с удивительной точностью, не уступая в этом умению настоящим синоптикам.

Как определить погоду по кошке
Фото: Виктория Алямкина/Pravda.ru

Кошки, как выяснили ученые, обладают чутким чутьем к изменениям в погоде, однако точные механизмы этого явления до сих пор остаются неизученными. Предполагается, что ключевую роль в этом играет чувствительный вестибулярный аппарат кошек. Изменения в атмосферном давлении и влажности воздуха ощущаются барабанной перепонкой, что приводит к изменениям в поведении пушистых зверьков.

Те кошки, что часто гуляют на улице, оказываются более точными предсказателями погоды по сравнению со своими домашними собратьями. При этом наихудшими синоптиками оказываются кошки без шерсти, такие как сфинксы, которые предпочитают спать, свернувшись клубочком под одеялом, не обращая внимания на погодные условия за окном.

Когда наступает похолодание или морозы, кошки заранее начинают искать теплое место. Они могут занять место у батареи, у камина, или даже на коленях своего любимого хозяина. Их поза во время сна также может дать нам намек на предстоящие холода: кошка свернется клубочком и прикроет нос теплой лапкой.

С наступлением тепла кошки меняют свое поведение. В жаркую погоду они раскидывают лапки в разные стороны, пытаясь увеличить свою поверхность для охлаждения.

Кошкам часто становится все равно, где они спят, главное — чтобы было тепло. Если кошка вдруг отказывается выходить на улицу, это может быть сигналом о скором дожде. Когда погода становится пасмурной, некоторые кошки становятся ленивыми и апатичными.

Поведение кошек также может прогнозировать наступление непогоды. Например, если кошка не может спать спокойно и непрерывно вертится и просыпается, это может быть признаком наступления шторма. Распушенный хвост также может предупредить о скорой вьюге.

Перед стихийными бедствиями, такими как ураганы или землетрясения, кошки часто начинают вести себя беспокойно, бегая по дому, мяукая и ища укрытие. Это объясняется их повышенной чувствительностью к земным колебаниям и резкому увеличению статического электричества во время стихийных бедствий.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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