У котов есть собственный микрофон: какие необычные применения таит в себе хвост пушистика. 8 фактов о хвостах

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Что таит в себе кошачий хвост

1:38
Зоосфера » Кошки

Хвост кошки — неотъемлемая часть ее анатомии. Мы собрали для вас 8 увлекательных фактов о кошачьем хвосте.

Что таит в себе кошачий хвост
Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Балансир

Хвост помогает кошкам поддерживать равновесие, выравниваться при посадке на лапы, преследовать добычу и совершать прыжки. Он служит контрвесом, помогающим кошке ходить по узким поверхностям и делать резкие маневры.

Структура

Кошачий хвост состоит из корня, стебля и кончика, с общим числом позвонков до 27. Это придает хвосту гибкость и эластичность.

Уязвимость

Хвост содержит множество нервных окончаний и продолжает позвоночник, поэтому травмы могут быть опасны для здоровья кошки, вызывая паралич, хронические боли и другие проблемы.

Нет хвоста

Некоторые кошки живут без хвостов из-за травмы или в результате генетических особенностей породы, таких как японские, курильские и американские бобтейлы, а также мэнксы.

Подъем хвоста

Большие дикие кошки не могут долго держать хвост поднятым из-за особенностей своего телосложения, что свойственно только домашним кошкам.

Генетика

Ген бесхвостости доминантен, но требует рецессивного гена для полного проявления.

Общение

Хвост играет важную роль в общении кошек, выражая их эмоции. Положение хвоста может указывать на настроение кота.

Язык хвоста

Кошачий хвост имеет свой собственный язык, включая различные позиции, такие как поднятый, опущенный, вибрирующий и другие, которые выражают различные эмоции и настроения кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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