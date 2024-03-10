IQ, сопоставимое с умом Эйнштейна: названы пять пород с невероятным интеллектом

Любителям собак назвали пять самых умных пород

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При принятии решения о заведении собаки некоторые люди стремятся выбрать породу с высоким интеллектом. Это объяснимо, поскольку умные породы обычно легче поддаются дрессировке, хорошо обучаемы и склонны к послушанию.

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Тем не менее стоит помнить, что поведение собаки зависит не только от генетики, но и от ухода, воспитания и внимания, которые вы ей уделяете. Без должного внимания даже самая умная порода может вырасти шкодливой или агрессивной.

На пятом месте — Доберман

Эти собаки изначально были выведены для охраны, но они также обладают высокой способностью к выполнению различных задач, таких как служба в армии или полиции. Доберманы обладают отличным экстерьером, быстротой и выносливостью. Однако у них также есть своенравный характер, и они могут проявлять независимость от хозяина.

На четвертом месте — Золотистый ретривер

Эти собаки изначально использовались для охоты, но сегодня чаще всего применяются в качестве собак-поводырей, в работе на таможне и в поисково-спасательных операциях благодаря своему превосходному чутью.

На третьем месте — Немецкая овчарка

Эти собаки прекрасно поддаются обучению, но они также известны своей хитростью и способностью уйти от наказания.

На втором месте — Пудель

Несмотря на свой декоративный вид, пудели изначально использовались для охоты и обладают высоким уровнем интеллекта.

На первом месте — Бордер колли

Эти собаки сохранили свои пастушьи инстинкты и являются активными и любящими простор породами.

При выборе породы собаки важно учитывать не только ее интеллектуальные способности, но и ее потребности в заботе, воспитании и физической активности.