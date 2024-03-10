Экономия на спа-салоне: почему коты так любят делать массаж лапами своим хозяевам — ответ поразил владельцев

Наверняка вы неоднократно замечали, как кошки массируют вас лапками? Иногда они делают это мягкими движениями, что приятно, а иногда — вытягивают когти и, царапаясь, начинают драть новые штаны или колготки. При этом пушистые домочадцы так поглощены своим занятием, что даже не обращают внимания на вашу недовольную реакцию.
Вопрос заключается не столько в том, занимаются ли они этим вообще, сколько в том, зачем они это делают. Ученые предлагают несколько теорий, объясняющих эту привычку кошек. Одна из них связана с эмоциональной безопасностью. Котята мяли своих матерей для стимуляции выделения молока. Этот инстинкт переносится на места и вещи, и кошки продолжают это поведение, ожидая вознаграждения.
Другая популярная теория утверждает, что это поведение связано с ранним отделением от матери, и кошки следуют этому инстинкту. Однако это объяснение не всегда справедливо, так как даже коты, проведшие время с матерью, могут мять лапками ноги. Однако, безусловно, это поведение приносит им удовольствие, так как они делают это, когда находятся в хорошем настроении.
Еще одна причина мять ноги хозяев — территориальная маркировка. Кошки могут использовать это для убеждения в удобстве выбранного места. Они также могут маркировать свою территорию с помощью специальных желез в подушечках лап. Эта теория, возможно, самая верная, так как объясняет многие случаи замеса.
В конечном счете, причины этого поведения могут быть разнообразными, исходя из индивидуальных особенностей кошек. Однако, вероятно, они просто наслаждаются этим занятием.
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