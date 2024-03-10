Экономия на спа-салоне: почему коты так любят делать массаж лапами своим хозяевам — ответ поразил владельцев

Зачем кошки мнут нас лапами

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наверняка вы неоднократно замечали, как кошки массируют вас лапками? Иногда они делают это мягкими движениями, что приятно, а иногда — вытягивают когти и, царапаясь, начинают драть новые штаны или колготки. При этом пушистые домочадцы так поглощены своим занятием, что даже не обращают внимания на вашу недовольную реакцию.

Фото: Виктория Алямкина/Pravda.ru

Вопрос заключается не столько в том, занимаются ли они этим вообще, сколько в том, зачем они это делают. Ученые предлагают несколько теорий, объясняющих эту привычку кошек. Одна из них связана с эмоциональной безопасностью. Котята мяли своих матерей для стимуляции выделения молока. Этот инстинкт переносится на места и вещи, и кошки продолжают это поведение, ожидая вознаграждения.

Другая популярная теория утверждает, что это поведение связано с ранним отделением от матери, и кошки следуют этому инстинкту. Однако это объяснение не всегда справедливо, так как даже коты, проведшие время с матерью, могут мять лапками ноги. Однако, безусловно, это поведение приносит им удовольствие, так как они делают это, когда находятся в хорошем настроении.

Еще одна причина мять ноги хозяев — территориальная маркировка. Кошки могут использовать это для убеждения в удобстве выбранного места. Они также могут маркировать свою территорию с помощью специальных желез в подушечках лап. Эта теория, возможно, самая верная, так как объясняет многие случаи замеса.

В конечном счете, причины этого поведения могут быть разнообразными, исходя из индивидуальных особенностей кошек. Однако, вероятно, они просто наслаждаются этим занятием.