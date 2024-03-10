Это не кот, а бегемот: как правильно посадить кота с ожирением на диету

Эксперты рассказали, как правильно помочь коту с ожирением похудеть

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Забота о домашних питомцах, включая кошек, требует значительных усилий и времени от их владельцев. Выбор правильного рациона и обеспечение удобства (лоток, миска, кровать и т. д.) являются ключевыми аспектами для комфортного проживания и хорошего самочувствия кошки.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Однако особое внимание следует уделять здоровью животного и принимать меры при возникновении заболеваний или неудобств. Избыточный вес у кошек часто приводит к нарушениям в их организме. При обнаружении этой проблемы владельцу следует предпринять шаги для восстановления нормального веса у кошки. Это можно сделать путем ограничения питания, то есть посадить кота на диету, советуют зооэксперты. Есть несколько способов сделать это:

Рассчитать самостоятельно или вместе с ветеринаром количество необходимых калорий для кошки . Избыточный вес кошки обычно связан с дисбалансом между потребляемыми и затрачиваемыми калориями в течение дня. Если аппетит кошки слишком высок, а физическая активность низка, то вес будет постепенно увеличиваться.

. Избыточный вес кошки обычно связан с дисбалансом между потребляемыми и затрачиваемыми калориями в течение дня. Если аппетит кошки слишком высок, а физическая активность низка, то вес будет постепенно увеличиваться. Соблюдение нормы калорий (которую для похудения следует уменьшить на 15-20%) поможет кошке вернуться к нормальному весу.

(которую для похудения следует уменьшить на 15-20%) поможет кошке вернуться к нормальному весу. Подбор специализированного корма . Существует множество диетических систем питания для домашних питомцев. Подбирая подходящий корм, можно избежать риска дальнейшего набора веса. Однако следует помнить, что даже при низкой калорийности пищи слишком большие порции могут привести к обратному эффекту и увеличению веса.

. Существует множество диетических систем питания для домашних питомцев. Подбирая подходящий корм, можно избежать риска дальнейшего набора веса. Однако следует помнить, что даже при низкой калорийности пищи слишком большие порции могут привести к обратному эффекту и увеличению веса. Стимулирование двигательной активности кошки . Не обязательно выгуливать ее на улице, но можно чаще устраивать активные игры, такие как игра с мячом, игрушкой-мышью, лазерной указкой и т. д. Это поможет увеличить расход энергии и предотвратить накопление жира.

. Не обязательно выгуливать ее на улице, но можно чаще устраивать активные игры, такие как игра с мячом, игрушкой-мышью, лазерной указкой и т. д. Это поможет увеличить расход энергии и предотвратить накопление жира. Поддержание водного баланса у питомца . Похудение без достаточного употребления воды затрудняется, поэтому владельцам следует регулярно заполнять миску с водой. Вода поможет очистить кишечник, ускорить обмен веществ и способствовать снижению веса.

. Похудение без достаточного употребления воды затрудняется, поэтому владельцам следует регулярно заполнять миску с водой. Вода поможет очистить кишечник, ускорить обмен веществ и способствовать снижению веса. Отказ от излишних лакомств. Кошки могут есть лакомства, даже не будучи голодными, что может привести к набору лишнего веса. Если не удается полностью избавиться от лакомств, то их следует заменить на более полезные варианты.