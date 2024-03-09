Стресс или проблемы со здоровьем: почему кошка всегда хочет укусить и поцарапать своего хозяина

Названы причины, почему кошка постоянно кусается

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При выборе котенка невозможно предсказать его характер, особенно если животное приобретается не из питомника. И вот вы становитесь его счастливым владельцем. Но вместо милого мурлыканья вы обнаруживаете маленькое злобное создание, которое готово напасть и использовать свои острые когти и зубы в любой момент.

Фото: https://ofigenno.com/

Когда кошка и вправду злится?

Котята редко рождаются злыми по природе, обычно это поведение приобретается. Часто агрессия у животных, взятых с улицы, связана с постоянной борьбой за выживание и недружелюбными отношениями с людьми. Взрослые кошки могут шипеть и царапаться по различным причинам, включая игры, стресс и проблемы со здоровьем.

Не стоит забывать о кошачьей независимости. Некоторые кошки предпочитают жить рядом с человеком, но не быть постоянно обнимаемыми. Это означает, что необходимо уважать их личное пространство. Лучше заботиться, играть и общаться с кошкой, не налагая на нее слишком много физического контакта. Понимание и уважение ее границ помогут укрепить вашу связь.

Если ваша кошка проявляет агрессию, важно определить причину этого поведения. Это может быть вызвано:

стрессом,

игривостью или

проблемами со здоровьем.

В зависимости от причины хозяин должен разработать стратегию, чтобы превратить злобу в домашнюю ласку.

Стресс у кошек часто вызывается изменениями в окружающей среде, такими как переезд или появление нового члена в семье. В таких случаях важно обеспечить животному спокойствие и время на адаптацию.

Игровая агрессия также распространена, особенно у котят. Важно не забирать котенка от матери слишком рано, чтобы он мог учиться социальным навыкам. Также следует избегать игр с котенком, используя для этого руки, чтобы не стимулировать агрессивное поведение.

Если ваша обычно ласковая кошка вдруг становится агрессивной, это может быть признаком боли или дискомфорта. В таком случае важно обратиться к ветеринару.

Как приручить свою кошку?

Основная цель — сделать ее дружелюбной и комфортной как для вас, так и для нее. Это можно сделать, соблюдая

спокойствие,

не трогая чувствительные части ее тела,

избегая прямого зрительного контакта и

предлагая лакомства в награду за хорошее поведение.

Специальная щетка для кошек может стать приятной рутиной, помогая укрепить ваши отношения. Следите за поведением кошки и будьте готовы уважать ее потребности и границы. И ваша кошка ответит вам взаимностью.