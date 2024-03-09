Злые духи не дремлют, и коты это видят: по какой причине коты боятся зеркал, как огня — лучше присядьте

Существует легенда, что наши четвероногие друзья избегают зеркал не из-за каких-то сверхъестественных способностей, а из-за их способности видеть в отражении некие угрожающие образы: злых духов, умерших родственников (не своих, а жителей дома) и прочие неприятности.
Приверженцы этой теории ссылаются на странное поведение кошек при первой встрече с их отражением: кошки нападают на свое отражение, шипят и их шерсть встает дыбом. Но почему кошки реагируют таким образом на зеркало?
По мнению сторонников этой теории, в зеркале кошка видит не загадочное существо из иного мира, а наглого кота, который появился на территории, считавшейся ей "подконтрольной", и кошка реагирует на него, как на нарушителя. Однако стоит отметить, что большинство кошек теряют интерес к зеркалу после первой встречи, поскольку зеркало перестает представлять для них опасность.
Кошки, в отличие от некоторых других животных, не могут осознать, что видят в зеркале самих себя. Это связано с тем, что у кошек другие способы восприятия мира, такие как слух и обоняние, которые играют более важную роль. Кроме того, кошки обладают вибриссами — чувствительными "датчиками", которые помогают им ориентироваться в окружающем пространстве.
Хотя кошки не могут распознать себя в зеркале, они могут извлечь пользу из него. Например, кошка может наблюдать за происходящим сзади, лежа напротив зеркала, или даже узнать в зеркале своего хозяина.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.