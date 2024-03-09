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Злые духи не дремлют, и коты это видят: по какой причине коты боятся зеркал, как огня — лучше присядьте

Чего в зеркалах боятся коты

1:29
Зоосфера » Кошки

Существует легенда, что наши четвероногие друзья избегают зеркал не из-за каких-то сверхъестественных способностей, а из-за их способности видеть в отражении некие угрожающие образы: злых духов, умерших родственников (не своих, а жителей дома) и прочие неприятности.

Чего в зеркалах боятся коты
Фото: openverse.org by crsan is licensed under CC BY 2.0.

Приверженцы этой теории ссылаются на странное поведение кошек при первой встрече с их отражением: кошки нападают на свое отражение, шипят и их шерсть встает дыбом. Но почему кошки реагируют таким образом на зеркало?

По мнению сторонников этой теории, в зеркале кошка видит не загадочное существо из иного мира, а наглого кота, который появился на территории, считавшейся ей "подконтрольной", и кошка реагирует на него, как на нарушителя. Однако стоит отметить, что большинство кошек теряют интерес к зеркалу после первой встречи, поскольку зеркало перестает представлять для них опасность.

Кошки, в отличие от некоторых других животных, не могут осознать, что видят в зеркале самих себя. Это связано с тем, что у кошек другие способы восприятия мира, такие как слух и обоняние, которые играют более важную роль. Кроме того, кошки обладают вибриссами — чувствительными "датчиками", которые помогают им ориентироваться в окружающем пространстве.

Хотя кошки не могут распознать себя в зеркале, они могут извлечь пользу из него. Например, кошка может наблюдать за происходящим сзади, лежа напротив зеркала, или даже узнать в зеркале своего хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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