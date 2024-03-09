Секрет вечной войны: почему собаки кидаются на котов при первой возможности

Отношения между кошками и собаками давно вызывают интерес, и часто используется выражение "как кошка с собакой", чтобы описать враждебные отношения. Хотя существует множество теорий о происхождении этой вражды, однозначного мнения нет.
Оба этих животных — охотники по природе, но собаки, будучи частью семейства псовых, часто реагируют на кошек как на потенциальную дичь. Увидев кошку, у собаки просыпается инстинкт охотника или просто любопытство, и она может пойти к ней. Но чаще всего кошка предпочитает уйти или защищаться, выказывая агрессию.
Многие собаки рассматривают кошек как добычу, особенно собаки бойцовских пород, у которых выражена агрессия по отношению к другим животным. Они могут запомнить негативный опыт и в дальнейшем относиться к кошкам враждебно.
Собаки выражают свои эмоции громко и энергично, в то время как кошки проявляют их более тихо. Это может привести к недопониманию между ними. Обычно лидирующую позицию занимает собака, так как они более контактные, в то время как кошки предпочитают наблюдать.
Кошки и собаки, живущие под одной крышей, могут привыкнуть друг к другу со временем и даже стать союзниками, хотя иногда они и остаются на расстоянии друг от друга.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.