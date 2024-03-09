Секрет вечной войны: почему собаки кидаются на котов при первой возможности

Из-за чего собаки так не любят кошек

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отношения между кошками и собаками давно вызывают интерес, и часто используется выражение "как кошка с собакой", чтобы описать враждебные отношения. Хотя существует множество теорий о происхождении этой вражды, однозначного мнения нет.

Фото: openverse.org by Peretz Partensky from San Francisco, USA is licensed under CC BY-SA 2.0.

Природа играет свою роль

Оба этих животных — охотники по природе, но собаки, будучи частью семейства псовых, часто реагируют на кошек как на потенциальную дичь. Увидев кошку, у собаки просыпается инстинкт охотника или просто любопытство, и она может пойти к ней. Но чаще всего кошка предпочитает уйти или защищаться, выказывая агрессию.

Многие собаки рассматривают кошек как добычу, особенно собаки бойцовских пород, у которых выражена агрессия по отношению к другим животным. Они могут запомнить негативный опыт и в дальнейшем относиться к кошкам враждебно.

Поведение кошек и собак сильно отличается

Собаки выражают свои эмоции громко и энергично, в то время как кошки проявляют их более тихо. Это может привести к недопониманию между ними. Обычно лидирующую позицию занимает собака, так как они более контактные, в то время как кошки предпочитают наблюдать.

Кошки и собаки, живущие под одной крышей, могут привыкнуть друг к другу со временем и даже стать союзниками, хотя иногда они и остаются на расстоянии друг от друга.