Пушистый алкоголик: что будет с кошкой, если ей дать валерьянку — опасно ли это?

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Почему кошка любит валерьянку

3:04
Зоосфера » Кошки

Многие замечают, что при воздействии определенного количества валерьянки кошки проявляют абсолютно необычное поведение. Однако не всем известно, как это лекарство влияет на кошачий организм, является ли оно полезным или, наоборот, вредным, и какие последствия могут возникнуть, если кошка потребует валерьянку.

Почему кошка любит валерьянку
Фото: openverse.org by 'T'eresa is licensed under CC BY 2.0.

Чем особенна валерьянка?

Это растение, известное также как "кошачья трава" или "маун-трава", так как его аромат заставляет кошек действовать странно. Это многолетнее растение произрастает у водоемов, в низинах и в болотистых местах.

Даже на значительном расстоянии кошки могут почувствовать запах этого растения и моментально привлекаются к нему. После этого начинается настоящее безумие: они трутся об растение, катаются по земле, прыгают, пытаясь повредить стебель, чтобы вытекший сок облизать. В процессе они издают громкие мяуканья. Интересно, что для людей валерьянка — успокоительное средство, в то время как для кошек это мощный стимулятор.

Что происходит, если дать коту валерьянку… Владельцы кошек давно заметили, что если предложить кошке понюхать крышку от баночки с валерьянкой, она немедленно проявит интерес и начнет облизывать ее, не отпуская ни за что.

После этого начинаются странности: даже самое спокойное домашнее животное может устроить полный хаос — раздирать шторы, разбрасывать вещи, завывать и бегать по всему дому. Было доказано, что это поведение у кошек схоже с реакцией человека на наркотики: начинаются галлюцинации, воображаемые битвы и так далее.

Есть ли в этом опасность?

Во-первых, для кошек это почти такая же зависимость, как у человека от наркотиков, то есть их организм привыкает к веществам, содержащимся в препарате, что постепенно приводит к разрушительным последствиям.

Во-вторых, валерьянка часто настаивается на спирту, а кошки не обладают сопротивлением к алкоголю, что делает их весьма уязвимыми. Постепенно их организм разрушается под воздействием спирта, что приводит к заболеваниям печени, почек и язвам. Многие люди не воспринимают всерьез поведение кошек после приема валерьянки, часто используя ее просто в целях развлечения. Таким образом создаются смешные видео или фотографии, но мало кто задумывается о серьезных последствиях таких действий для кошек.

Кстати, странное поведение кошек после приема валерьянки обычно длится около 15 минут, после чего они могут вернуться к своим делам, как ни в чем не бывало.

Исключения из правил

Интересно, что на "женскую половину" кошачьего рода запах валерьянки не оказывает никакого влияния, если они ранее не испытывали этот препарат. Также не реагируют на него котята до полугода и некоторые породы кошек.

Например, сиамские кошки остаются равнодушными к валерьянке. Более того, даже обычные полосатые кошки могут не реагировать на это лекарство так, как большинство их сородичей, в зависимости от индивидуальных особенностей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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