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Придется сильно раскошелиться: названы самые дорогие, но эффектные домашние животные

Самые дорогие домашние животные

2:25
Зоосфера

Иногда люди, стремясь завести себе домашнего питомца, удивляют окружающих своими выборами. Конечно, не все виды животных можно содержать в домашних условиях согласно законодательству. Но существуют и вполне законные опции, доступные лишь немногим.

Самые дорогие домашние животные
Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0

Собаки

Цена на собак зависит в основном от их породы и происхождения, а также может различаться в зависимости от страны. Одной из самых дорогих пород является французская ли-бишон (львиная собака), названная так из-за своей стрижки, напоминающей льва. Стоимость этой породы составляет около 8 тысяч долларов. Недалеко от нее по цене стоит эскимосская лайка, которая отличается выносливостью и незаменимость в условиях Крайнего Севера. Также в том же ценовом диапазоне находится самоедская собака, представитель древней породы, прекрасно справляющийся с северными условиями.

Бывшая популярная китайская хохлатая собака, хоть и стала доступнее по цене, все равно требует значительных затрат на содержание. Но рекорды по стоимости питомцев побивает тибетский мастифф, за который его владелица заплатила более полумиллиона долларов.

Змеи и рыбы

Тигровый питон считается успешным выбором для домашнего содержания и стоит около 20 тысяч долларов. Он хорошо справляется с мышами и крысами, а альбинос может обойтись немного дороже. Однако, учитывая их размеры, для их содержания необходимы специальные условия.

Белая арована или платиновая рыба также является редким экземпляром, требующим большого аквариума и специализированного ухода. Ее цена может начинаться от 5 тысяч долларов, но за редкие особи просят и значительно больше.

Птицы

Необычного содержания требует черный пальмовый какаду, питающийся только орехами канарского дерева. Стоимость такой птицы начинается от 16 тысяч долларов. Гиацинтовый ара, ярко-синяя птица, стоит немного дешевле, примерно 12 тысяч долларов.

Животные

Белые львы и бенгальские тигры-альбиносы являются популярными выборами в качестве домашних питомцев, но их цена составляет порядка 138 тысяч долларов. Шимпанзе и снежные японские макаки требуют меньших затрат на содержание, но все же обходятся дорого, примерно в 65 и 3500 долларов соответственно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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