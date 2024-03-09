Придется сильно раскошелиться: названы самые дорогие, но эффектные домашние животные

Иногда люди, стремясь завести себе домашнего питомца, удивляют окружающих своими выборами. Конечно, не все виды животных можно содержать в домашних условиях согласно законодательству. Но существуют и вполне законные опции, доступные лишь немногим.
Цена на собак зависит в основном от их породы и происхождения, а также может различаться в зависимости от страны. Одной из самых дорогих пород является французская ли-бишон (львиная собака), названная так из-за своей стрижки, напоминающей льва. Стоимость этой породы составляет около 8 тысяч долларов. Недалеко от нее по цене стоит эскимосская лайка, которая отличается выносливостью и незаменимость в условиях Крайнего Севера. Также в том же ценовом диапазоне находится самоедская собака, представитель древней породы, прекрасно справляющийся с северными условиями.
Бывшая популярная китайская хохлатая собака, хоть и стала доступнее по цене, все равно требует значительных затрат на содержание. Но рекорды по стоимости питомцев побивает тибетский мастифф, за который его владелица заплатила более полумиллиона долларов.
Тигровый питон считается успешным выбором для домашнего содержания и стоит около 20 тысяч долларов. Он хорошо справляется с мышами и крысами, а альбинос может обойтись немного дороже. Однако, учитывая их размеры, для их содержания необходимы специальные условия.
Белая арована или платиновая рыба также является редким экземпляром, требующим большого аквариума и специализированного ухода. Ее цена может начинаться от 5 тысяч долларов, но за редкие особи просят и значительно больше.
Необычного содержания требует черный пальмовый какаду, питающийся только орехами канарского дерева. Стоимость такой птицы начинается от 16 тысяч долларов. Гиацинтовый ара, ярко-синяя птица, стоит немного дешевле, примерно 12 тысяч долларов.
Белые львы и бенгальские тигры-альбиносы являются популярными выборами в качестве домашних питомцев, но их цена составляет порядка 138 тысяч долларов. Шимпанзе и снежные японские макаки требуют меньших затрат на содержание, но все же обходятся дорого, примерно в 65 и 3500 долларов соответственно.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.