Придется сильно раскошелиться: названы самые дорогие, но эффектные домашние животные

Your browser does not support the audio element.

Иногда люди, стремясь завести себе домашнего питомца, удивляют окружающих своими выборами. Конечно, не все виды животных можно содержать в домашних условиях согласно законодательству. Но существуют и вполне законные опции, доступные лишь немногим.

Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0