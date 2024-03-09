Зачем она это делает: почему кошка постоянно просит открыть дверь, но не заходит

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Почему кошка просит открыть дверь

2:01
Зоосфера » Кошки

Поведение кошек часто является загадкой для людей, и одной из таких загадок является ситуация с закрытой дверью. Кошки могут убедительно требовать открытия двери, чтобы затем притвориться, будто им это не нужно. Какому хозяину не доводилось сталкиваться с этим?

Почему кошка просит открыть дверь
Фото: openverse.org by Stratman² - (monitoring Joey's health) is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Почему им нужно открывать дверь?

Не существует хозяина кошки, который бы не открывал закрытую дверь по ее просьбе. Но интересно то, что после того, как хозяин отвлекается от своих дел ради прослушивания умоляющих криков и царапанья по двери, чтобы наконец открыть ее, кошка тут же теряет к ней интерес.

Хотя только что она делала вид, что ей срочно нужно выйти из комнаты. Если хозяин начинает сердиться, кошка лишь смотрит на него недоуменно, но не уходит. Если дверь снова закрывается, кошка начинает мольбу еще сильнее. Можно предположить, что кошка просто играет с хозяином, доводя его до отчаяния.

Проблема заключается в недопонимании — кошка просит просто открыть дверь, а не впустить ее или выпустить из помещения. Кошки имеют потребность контролировать свою территорию. Поэтому каждый владелец кошки должен помнить, что после того, как у него появился пушистый друг, квартира перестает быть его.

Теперь кошка управляет здесь всем. Поэтому приходится подчиняться ее требованиям и открывать двери. Иногда тревожное состояние кошки, заставляющее ее требовать открыть дверь, может быть вызвано присутствием за ней потенциальной добычи, чужой кошки или врага.

Как известно, кошки любят прогуляться по квартире, задевая разные вещи. Поэтому, чтобы создать "поле" для будущей пробежки, кошка просит открыть дверь, чтобы убрать препятствие. Даже если установить мини-дверцу для кошки, хозяин все равно будет вынужден открывать дверь по ее требованию. Единственная дверь, которую не стоит открывать сразу, — это входная. Если кошка неожиданно выбежит на лестничную площадку, она может попасть в различные неприятности, особенно если живет в доме, не выходя на улицу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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