Самый милый гигант: эта порода кошек официально признана самой большой и желаемой

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Большие кошки мейн-куны

2:09
Зоосфера » Кошки

Порода кошек под названием мейн-кун прославилась своей величественностью и внушительными размерами, которые напоминают о мифических существах. Но каково происхождение этой породы и что лежит в основе ее уникальных характеристик?

Большие кошки мейн-куны
Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Мейн-кунов начали разводить в американском штате Мэн, где их предки служили в качестве мышеловов на фермах. Самые крупные кошки проявляли выдающиеся охотничьи навыки, что делало их ценными помощниками. Строгие зимы Мэна способствовали развитию длинной, пышной шерсти у мейн-кунов.

В XX веке заводчики придавали породе еще более узнаваемый облик, включая характерную "мордатость", особенно присущую котам. Самцы мейн-кунов часто более массивные и внушительные по сравнению с самками.

Известные представители этой породы, благодаря своим крупным размерам, становятся великолепным зрелищем. К примеру, кот по имени Лотус, звезда Инстаграма, привлекает внимание своими размерами и характером. Лотус и его владелица радуют поклонников свежими фотографиями, где видно, как этот гигантский кот уютно устраивается на мебели или во дворе.

Мейн-кунов часто снимают в кино, благодаря их хорошей обучаемости. Например, в саге о Гарри Поттере снималась кошка этой породы.

Помимо внешних качеств, мейн-куны славятся своим нежным и дружелюбным характером. Они легко адаптируются к различным условиям и привязываются к своим хозяевам, следуя за ними по пятам, но не вторгаясь в их личное пространство.

Несмотря на свои крупные размеры, мейн-кунов привлекает игра, ласка и общение. Они обладают хорошими интеллектуальными способностями и не забыли охотиться. Интересно, что они отлично переносят воду благодаря густой шерсти, что позволяет им оставаться активными даже в жаркое время года.

Когда отдыхают, представители этой породы предпочитают прохладные места, такие как раковины, кафельные полы или подоконники. Интересно, что они, подойдя к миске с водой, обычно играют лапками, прежде чем пить.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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